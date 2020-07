La sempre affascinante e bellissima Elena Santarelli si fa vedere in tutto il suo splendore. La showgirl di Latina è veramente irresistibile al mare.

Visualizza questo post su Instagram Buongiorno 😊 #red #morning #seaside Un post condiviso da Elenasantarelli (@elenasantarelli) in data: 13 Lug 2020 alle ore 3:42 PDT

Forse al mare è anche più bella, fatto sta che di ammirare Elena Santarelli non ci stancheremmo mai. La splendida showgirl originaria di Latina si fa vedere in tutto il suo splendore in tenuta estiva, mentre sta trascorrendo un meritata vacanza sul litorale laziale. La vediamo a Sabaudia, assieme al marito Bernardo Corradi ed ai loro due figli.

Sono giorni felici, questi, per la famiglia di vip. L’ex calciatore e la soubrette e modella si godono il sole, non pensando più a ciò che è stato in passato. E lei in particolare appare come al solito in forma magnifica. Sorriso scintillante e fisico da capogiro, la Santarelli in costume da bagno è una bellezza di quelle capaci di fermare il tempo. Ad agosto compirà 39 anni, ma sarà come se fossero 29…19! Fisico filiforme e tonico, sorriso incantevole, e questo è l’esempio di donna perfetta, esteriormente parlando.

Visualizza questo post su Instagram #ponza #ponza2020 Un post condiviso da Elenasantarelli (@elenasantarelli) in data: 12 Lug 2020 alle ore 8:10 PDT

Come al solito lei riceve complimenti su complimenti dai fans. In tanti ne mettono in risalto la bellezza. Lei sa sempre come fare per ottenere consensi e francamente è difficile trovare un modo per contestarla, ammirando questi scatti. Ma Elena piace anche per il suo carattere, per la sincerità e per il dire le cose come stanno. Ne sanno qualcosa i soliti haters.

Visualizza questo post su Instagram Io e la mia piccolina a #ponza Un post condiviso da Elenasantarelli (@elenasantarelli) in data: 11 Lug 2020 alle ore 12:23 PDT

Infatti i cosiddetti ‘leoni da tastiera’ l’avevano attaccata in particolar modo durante la lotta che suo figlio Giacomo a 10 anni stava portando avanti contro un brutto male. La Santarelli ha sempre zittito tutti. Ed ora si gode il sole ed il mare di Sabaudia.

