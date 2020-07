Elettra Lamborghini, tubino verde stretto mette in risalto le sue forme – Foto

Elettra Lamborghini e le sue forme giunoniche, in total green sembra una regina dell’antico Egitto. Web in subbuglio

Una foto da quasi 320 mila like e una pioggia di commenti. Questi sono solo alcuni dei numeri che Eletta Lamborghini collezione su Instagram. La giovane e sensuale cantante è più seguita che mai in questa calda estate 2020, non solo per le sue doti canore, anzi. Le sue incredibili forme fanno sognare mezzo mondo e a lei piace accentuarle e mostrarle in modi sempre diversi e alternativi.

Nel suo ultimo scatto postato su Instagram l’ereditiera italiana è veramente molto sensuale. Indossa un tubino verde stretto e arricciato che definisce alla perfezione le sue forme giunoniche. Spalle tutte scoperte e capelli nero corvino sciolti che le cadono proprio sulle spalle.

Fuochi d’artificio per una mise che le conferisce quasi un’aura da regina dell’antico Egitto, con la posizione delle mani e delle braccia a racchiudere il suo viso, tutto su sfondo verde e giallo.

Lei scrive: “Cosa vi aspettate di trovare domani alle ore 14 all’uscita del video?! Sono curiosaaaaa ditemiii 😋🤔 #LaIsla”.

Un piccolo sondaggio che scatena i fan che impazziscono per Elettra. Ma di quale video parla la cantante di Musica (e il resto scompare)?

LEGGI ANCHE –> Martina Stella, serie di scatti in costume dove fa vedere tutti i suoi lati – FOTO