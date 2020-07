Elisa Isoardi mostra una persona speciale e il suo lato A senza reggiseno – Foto

Elisa Isoardi, lo scatto della conduttrice accende la curiosità dei suoi follower, chi è l’uomo in foto e di cosa si occupa nella vita

Visualizza questo post su Instagram Io e lui #forever @marianosabatelli1970 Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi) in data: 14 Lug 2020 alle ore 9:59 PDT

Elisa Isoardi stuzzica la curiosità dei suoi followers e del web intero con la sua ultima foto. Uno scatto in cui è in compagnia di un bell’uomo. È direttamente lei che scrive: “Io e lui” e il web impazza alla spasmodica ricerca di capire chi sia quest’uomo che la bella conduttrice abbraccia.

Accantonato da un bel po’ il rapporto con Matteo Salvini, Elisa ha provato ad intessere altri rapporti, secondo i rumors di corridoio, ma senza successo. Ma con la nuova foto di Instagram i followers si sono scatenati per cercare di capire se si tratti di un nuovo amore.

Lei appare più solare che mai, in una canotta azzurro accesa molto scollata e visibilmente senza reggiseno. Forme da urlo e decolleté eccitante. Sguardo intenso e provocante e capelli sbarazzini.

Ma chi è il fortunato lui? Mariano Sabatelli, noto hairstylist e make up artist. I due saranno sicuramente insieme per motivi di lavoro anche se la bella conduttrice non svela nulla. Non solo la Isoardi ha scelto il professionista per il suo look. Sono tante, infatti, le modelle e attrici che si sono affidate a lui. E allora per capire cosa bolle in pentola non resta che aspettare.

