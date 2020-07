Estate senza make-up, i trattamenti beauty per il viso

L’estate senza make-up si affronta con alcuni trattamenti di bellezza che aiutano a rendere il viso più luminoso e ordinato

L’estate e il caldo non sono proprio i perfetti alleati del trucco. Il make up non solo dà fastidio ma rischia di sciogliersi, creare pasticci e portare sul viso brutte sorprese. Con l’abbronzatura poi non serve mettere fondotinta, terre, cipria e altro.

Come avere dunque un look glam senza usare make up? È possibile farlo con alcuni trattamenti di bellezza che permettono di avere comunque un viso luminoso e sempre in ordine. Basta rivolgersi alle estetiste esperte per questi trattamenti e il look impeccabile per l’estate è assicurato.

Estate senza make-up, ecco cosa provare

Da provare sono alcuni trattamenti beauty che donano un look glam e in perfetto stile summer. Uno di questi lash lift che si effettua sulle ciglia. Un trattamento che dona un effetto allungante naturale concedendo uno sguardo più intenso.

Le curve si inarcano grazie ad un particolare strumento che più è piccolo e più è efficace. Necessario rimanere in posa per circa sei minuti, pulizia dell’occhio, fissaggio e tinta delle ciglia. E’ così che il lash lift per le sopracciglia permette di evitare l’uso del mascara per almeno tre settimane. Poi l’effetto e la durata dipende da persona a persona e in base alla resistenza delle ciglia.

Altro trattamento per le sopracciglia è il microshading. Si tratta di trucco semipermanente, con effetto sfumato. Un risultato naturale ottenuto grazie ad un pigmento che viene iniettato sullo strato più superficiale. Servono solo due appuntamenti per ottenere l’effetto finale per un trattamento molto duraturo, almeno tre mesi.

E per la pelle del viso c’è l’ossigenoterapia che permette di avere un incarnato più luminoso e uniforme. È l’estetista che spruzza sul viso ossigeno pressurizzato tramite un aerografo. A questo si aggiungono sieri nutrienti, vitamine e acido ialuronico.

