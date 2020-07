Serie A, 34esima giornata: i pronostici degli anticipi

Siamo agli sgoccioli di questa particolare stagione calcistica, segnata e protratta dall’emergenza Covid-19. Di seguito il momento di forma delle squadre e i pronostici sugli anticipi della 34esima giornata di Serie A

VERONA-ATALANTA

Dopo una fitta ragnatela di gol, rifilata nel derby lombardo al Brescia, l‘Atalanta vola sulle ali dell’entusiasmo, determinata a prendersi lo scettro di seconda piazza d’Italia. I meccanismi di gioco del condottiero Gasperini sono una delizia al palato degli appassionati al Grande Calcio. L’imperativo di questa giornata è rispondere al momento di gloria dell’Inter di Conte, avversaria più accreditata per la conquista del secondo posto. Lo scenario del Bentegodi (fischio d’inizio alle ore 17:15) per Gomez e compagni può essere l’ennesimo teatro di conquista per la Dea bergamasca.

D’altro canto c’è un Hellas Verona che sembra già sazio della sua sorprendente avventura. Il gran lavoro di Juric, allievo di Gasperini ha dato frutti insperati, rispetto ai pronostici di inizio stagione e un’amalgama affiatata di gruppo, che nel fortino del Bentegodi ha annullato “gente” del calibro di Cristiano Ronaldo.

Puntiamo sullo straordinario momento di forma dell’Atalanta, che secondo noi potrebbe ancora una volta fare la differenza e regalare l’ennesima perla di stagione a Gasperini. Di contro un Verona che sembra non poter neanche più raggiungere clamorose ambizioni europee dopo la sconfitta di Roma.

PRONOSTICO: 2 + OVER 2,5

Serie A, altri due antipasti della 34esima giornata