Zoe Cristofoli, l’influencer super tatuata, ma che fisico in bikini – FOTO

Super e stratosferica Zoe Cristofoli, tatuata in un dipinto black & white di purezza e sensualità: fan in delirio incontenibile

Maestosa e gagliarda Zoe Cristofoli, la giovane web influencer, denominata la Tigre di Verona per gli appassionati del suo nobile ed invidiabile aspetto fisico.

La ricchezza dell’apparire alloggia costantemente nella vita di tutti i giorni di Zoe Cristofoli, sempre pronta a sorprendere tutti con il suo inconfondibile cavallo di battaglia. La bellezza della giovane diva del ’96 è tatuata interamente nel motto “la classe non è acqua” e considerata la sua prematura età, già vanta di un bagaglio di conoscenze non indifferente.

Acquisito il massimo splendore della popolarità, la Tigre di Verona riesce a sfondare senza indugi nel mondo dello spettacolo, attirando nel suo calderone d’amore gente del calibro di Fabrizio Corona e Andrea Cerioli. Il giro dei personaggi celebri continua con il milanista Theo Hernandez, con il quale condivide i momenti di passione più emozionanti in un groviglio di simboli significativi, impregnati sulla loro aulica corporatura.

Scatto sensuale in bianco e nero per la dolce e sinfonica Zoe Cristofoli

Apprezzamento ai massimi livelli per la giovanissima web influencer veronese, Zoe Cristofoli, raccolta per intero nella stanza dei sogni. Pensieri di mezza estate per i numerosi fan della diva, classe ’96, accolta in un tripudio di piacere sensuale.

L’ultima apparizione su Instagram sta di fatto condizionando il web, gettandolo nella mischia di un amore puro e caratteristico. La scelta di uno sfondo in bianco e nero per Zoe Cristofoli è un modo per concentrare i suoi 552mila followers sull’immagine di profilo della web influencer veneta.

Tatuata da capo a piedi, Zoe è un covo inesauribile di bellezza dinamica e rara, che va ad accentuare lo stile di donna hardcore per i suoi tifosi. Lei, in bikini è uno schianto casalingo, mentre gli addetti risaltano le sue capacità fisiche, tra due curve pericolose e un fondoschiena a tutto tondo e da 💯 e lode.

“Theo Hernandez non ha segnato, ma fa sempre doppietta🔥; La perfezione 🖤; Mamm ro carmn !!! 😍😍😍; 🖤🖤🖤🖤🔝🔝🔥🔥💯💯💯; Sei semplicemente ammirevole🔝 e Sempre di una dolcezza unica 🔝👍 Chapeau 🎩🌹; perfettta 🤤❤️; Anvediiiii che gnocca ❤️❤️❤️❤️❤️“.

