Una tragedia avviene all’interno di un centro estivo in Friuli-Venezia Giulia, con un bambino che cade in un pozzo. Scattano i soccorsi immediati.

Bambino cade in un pozzo a Gorizia. L’incidente è accaduto all’interno di un campo estivo nei pressi della città in Friuli-Venezia Giulia. E purtroppo i soccorritori lo hanno ritrovato privo di vita. Il ragazzino aveva 12 anni e deve essere presumibilmente morto sul colpo in seguito alla caduta.

L’impatto al suolo ha visto l’adolescente precipitare per 12 metri, prima di schiantarsi al buio ed in totale solitudine. L’allarme è scattato ben presto all’interno del parco ‘Coronini Cromberg’ e ha visto l’intervento dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto con diversi uomini. Predisposta l’attrezzatura per permettere ad alcuni pompieri di calarsi di sotto, purtroppo l’operazione di recupero ha avuto il peggiore finale possibile. Non si sa ancora come sia potuta accadere questa tragedia. Si pensa che il bimbo stesse giocando all’interno del parco, e presumibilmente senza la supervisione di qualche adulto.

Bambino cade nel pozzo, la tragedia ricorda quella del piccolo Julen

A molti è tornata in mente la vicenda del piccolo Julen, il bambino che, nel gennaio del 2019, cadde in un pozzo in Spagna a Totalan, presso Malaga. In quel caso il piccolo, di 3 anni, precipitò per 70 metri e restò intrappolato per diversi giorni sotto terra. Fu difficilissimo infatti raggiungere Julen in breve tempo, a causa della natura rocciosa del terreno entro cui i soccorritori dovettero scavare un tunnel. E sempre in Italia ci fu la vicenda di Alfredino Rampi, che morì nello stesso tremendo modo nel 1981.

🔴 Drammatico intervento dei #vigilidelfuoco a #Gorizia: recuperato da squadre speleo il corpo privo di vita di un bambino di 12 anni precipitato in un pozzo durante una visita a Villa Coronini [#22luglio aggiornamento 12:45] pic.twitter.com/mVey99rT3D — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) July 22, 2020

