Cecilia Rodriguez lato B in mostra, “battaglia” vinta con Belen – FOTO

Cecilia Rodriguez all’Isola di Panarea con il fidanzato e il fratello condivide l’ultimo scatto della sua vacanza in totale relax, fan in visibilio

Sembra un tour promozionale quello che sta facendo in questi giorni la bella argentina Cecilia Rodriguez con il fidanzato Ignazio Moser per la Sicilia. Sulla sua pagina Instagram sta condividendo da qualche giorno egli scatti che la vedono in barca in giro per le Isole Eolie, Isola di Salina, Isola Filicudi, Isola di Panarea · Isola di Stromboli · Isola di Vulcano, Lipari.

A differenza della sorella Belen che in queste settimane è al centro di una faida che coinvolge lei e l’ex compagno Stefano De Martino, Cecilia Rodriguez dal 2017 è felicemente innamorata del suo Moser e gli scatti in barca che sta postando sono la dimostrazione di quanto il loro amore stia andando a gonfie vele.

Cecilia Rodriguez, “primo e ultimo bagno”