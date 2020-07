Sabrina Salerno una FOTO dietro l’altra: ora il Lato A esplode davvero

Sabrina Salerno da Portofino blocca letteralmente Instagram con il suo ultimo scatto in barba. Le sue forme questa volta sono incontenibili

Visualizza questo post su Instagram Sottile il confine tra coincidenza e fato. Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial) in data: 21 Lug 2020 alle ore 12:00 PDT

Sempre più esplosiva e sensuale nei suoi scatti dell’estate 2020. È Sabrina Salerno che strepitosa, come ormai ci ha abituato a vederla, manda in delirio tutti i suoi fan. Lei è la regina di Instagram e di questa calda estate post Covid. La regina indiscussa delle forme e della naturalezza che nei suoi scatti non mancano davvero mai.

L’attrice, cantante e showgirl di Genova a suon di scatti in bikini infiamma non solo l’estate ma anche e soprattutto il web. Scatti ad altissima temperatura sono i suoi tra bellissimi panorami marittimi, giri in barca e un vortice di bellezza supersonica, la sua.

Le sue pose tra mare e spiaggia fatte con spontaneità e naturalezza, senza trucco e con un’abbronzatura perfetta fanno invidia a tutti, dalle teenagers alla sue colleghe più avanti con l’età. Un vero e incredibile spettacolo il suo che questa volta accende in un solo colpo la scintilla del piacere.

LEGGI ANCHE —–> Sabrina Salerno non da tregua ai follower: il costume è da chiusura Instagram – FOTO