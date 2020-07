Marcuzzi e De Martino, le FOTO imbarazzanti dal dietro le quinte

Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino, le FOTO imbarazzanti dal dietro le quinte. Sui social oramai gli utenti non hanno dubbi

Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi sono i protagonisti indiscussi del nuovo scoop dell’estate. La copertina di Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, non lascia spazio ai dubbi. In un articolo, la rivista ha raccontato di un clima di confidenza che si è venuto a creare sul set delle foto promozionali dell’Isola dei Famosi 2018, dove Alessia conduceva e Stefano era un inviato.

Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino, cosa c’è tra loro? Il nuovo scoop dell’estate

Il giornale racconta che i due si sono incontrati a dicembre 2017 sul set fotografico per la foto di copertina di Chi, che si preoccupava di lanciare la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. “Qui si cela un retroscena curioso. All’inizio l’atmosfera sul set è freddina, poco dopo tutto cambia. Alessia sussurra dietro le quinte che “Stefano è davvero un bonazzo” e insieme con lo staff del giornale si decide per una cover dove Stefano mostri la sua fisicità” scrive la rivista, raccontando nei minimi dettagli. “Quel set si trasforma in un parco giochi di scatti hot. Quel set si trasforma in un parco giochi di scatti hot. Insomma, se ai tempi i due fossero stati single, forse oggi avremmo dovuto usare altre parole per descrivere queste immagini e questa complicità”.

Queste foto e questi commenti hanno divertito tanto gli utenti di Twitter, che hanno sostenuto le ipotesi della rivista.