Natasha Stefanenko in mezzo alla natura è uno spettacolo, sensuale – FOTO

Natasha Stefanenko, un incanto in rosso. La bellissima showgirl russa regala ai suoi follower su Instagram degli scatti da sogno immersa nella natura

La statuaria modella e showgirl russa Natasha Stefanenko ha fatto dell’Italia, delle Marche in particolare, la sua casa.

E’ partita giovanissima dalla sua piccola cittadina nativa, Sverdlovsk, immersa nei monti Urali per cercare fortuna altrove. La sua è stata una vita sempre impegnata e sulla cresta dell’onda. Prima si prodiga anima e cuore nello sport, unendosi alla squadra olimpica russa di nuoto. Poi la decisione di procedere con gli studi, si laurea in ingegneria a Mosca. Il fato però per lei ha altri programmi.

Vince il prestigioso concorso di bellezza The Look Of The Year. Si spalancano così le porte della moda. Siamo negli anni ’90. Milano è una grande città, piena di attrattive, frenesia e lavoro per una bellissima ragazza come lei.

Ha un inizio zoppicante in televisione ma la sua simpatia e caparbietà la portano pian piano alla notorietà e al successo: Target, Festivalbar, Per tutta la vita…? (con Fabrizio Frizzi), Taratata. Sono solo alcune delle trasmissioni di successo dov’è stata padrona di casa.

Visualizza questo post su Instagram

La ritroviamo anche sul grande schermo senza troppa assiduità. I suoi due ultimi lavori sono Ex – Amici come prima! di Carlo Vanzina (2011) e La mia banda suona il pop di Fausto Brizzi (2020).

LEGGI ANCHE —–> Levante vestito bianco e piedi nudi, incantevole – FOTO

Natasha Stefanenko: “Ecco cosa direi a mia figlia”