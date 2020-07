Aggiornamenti bambini Coronavirus. La malattia colpisce anche i più giovani, ed in particolari i più piccoli. C’è purtroppo una bimba morta dopo il contagio.

Il nesso bambini Coronavirus aveva mostrato un dato sorprendente, all’inizio della pandemia. Sembrava infatti che i più piccoli fossero assai meno propensi ad ammalarsi. O addirittura che fossero immuni.

Con il trascorrere delle settimane però tale situazione è cambiata e sempre più giovani hanno mostrato ugualmente i sintomi portati dal virus. Anche i bimbi. Infatti non sono mancate delle vittime tra adolescenti ed anche più giovani. Ora arriva il triste aggiornamento della scomparsa di una piccina di soli 3 anni. La morte è avvenuta in Belgio e la cosa ha ricevuto conferma dalle autorità mediche locali. Il cui portavoce ha voluto sottolineare come nessuno è immune al Covid. Un’altra vittima giovane è una 18enne. In totale in Belgio il computo delle vittime è di 9810, con diversi altri giovani o comunque esponenti della popolazione attiva scomparsi nelle ultime settimane. Riguardo all’Europa, il totale odierno riferisce di 554.752 contagi.

Bambini Coronavirus, la situazione in Belgio sta di nuovo precipitando

Proprio in Belgio i casi di Coronavirus sono aumentati ultimamente. E lo spettro di una nuova quarantena da imporre a livello nazionale sembra profilarsi dietro l’angolo. Situazione che ovviamente le autorità locali stanno cercando di scongiurare in tutti i modi possibili. Per fare ciò, serve anche l’aiuto della popolazione. Che deve attenersi a dei comportamenti di responsabilità. A questo scopo, dal 25 luglio 2020 verranno introdotte delle disposizioni restrittive urgenti.

