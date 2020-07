Elisabetta Canalis sempre più bella. Il costume le calza a pennello – FOTO

Elisabetta Canalis si mostra su Instagram in versione estiva. Sempre bellissima, scatti mozzafiato e frasi motivazionali per i suoi follower

Era l’8 giugno 2002 quando l’Italia accolse la nuova velina mora del popolare programma Striscia la Notizia. La nuova valletta aveva il volto di una donna che sarebbe rimasta al top dello show business nostrano per tutti gli anni a venire.

Stiamo parlando di Elisabetta Canalis. Ne ha fatta di strada da quando sgambettava sulla scrivania più famosa d’Italia, insieme all’inseparabile amica Maddalena Corvaglia.

Ha attraversato il piccolo schermo in diversi programmi televisivi, preso parte a fiction di successo, è apparsa anche in piccoli ruoli per il cinema, non ha mai interrotto la carriera da modella.

Anche la sua vita privata sembra andare a gonfie vele. E’ stata protagonista di un’intensa love story con il bomber rubacuori Christian Vieri nei primi anni 2000. Dal 2009 al 2011 è balzata sui rotocalchi di tutto il mondo come compagna della star di Hollywood George Clooney. Ha però trovato il vero amore tra le braccia del chirurgo Brian Perri, sposato nel 2014 nella sua terra natia, la Sardegna.

Elisabetta Canalis: sole, mare e sapore di casa