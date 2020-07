Un Posto al Sole anticipazione: Eugenio e Susanna sempre più vicini. La soap opera napoletana continua a far appassionare i telespettatori con le storie di Palazzo Palladini

Un Posto al Sole continua con le sue vicende di Palazzo Palladini, e ciò che ci stiamo chiedendo tutti è: Eugenio e Viola resteranno insieme o finirà per sempre? Tra il magistrato e Susanna sembra esserci sempre più intesa.

Un Posto al Sole continua a far sognare i suoi telespettatori: Susanna ed Eugenio sono sempre più vicini

Silvia e Rossella sono sotto pressione per cose che non riguardano loro due, ma tra le due nasce una tensione inaspettata che non c’era mai stata prima nel loro rapporto madre e figlia. Tornando ad Eugenio, continua a mettere il lavoro al primo posto e lei questo non riesce a sopportarlo. Alberto, intanto, crede di aver trovato il tallone d’Achille del marito di Viola Bruni. Intanto, tra Roberto e Marina che è indecisa sul futuro dei Cantieri, scatta una lite che potrebbe mettere tutto quanto in discussione. Adesso, però, passiamo ai festeggiamenti: in tutto ciò, tra una cosa e l’altra, arriva il grande giorno di Guido e Mariella. I due sono pronti per convolare a nozze.

