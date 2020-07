Un motociclista di 63 anni nella mattinata di ieri ha perso la vita in un drammatico incidente stradale sulla tangenziale nel territorio di Rivoli, in provincia di Torino.

Un tragico incidente si è consumato nella mattinata di ieri lungo la tangenziale a Rivoli, in provincia di Torino. Un uomo di 63 anni a bordo della sua moto, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro il guardrail nei pressi dello svincolo per Rosta ed Avigliana, in direzione Bardonecchia. Impatto fatale per il motociclista, sbalzato dalla sella della moto, che ha perso la vita sul colpo. Inutili i tentativi dei sanitari del 118, precipitatisi sul posto, che hanno potuto solo constatare il decesso del 63enne residente a Novara. Sul luogo della tragedia è intervenuta anche la Polizia Stradale di Torino.

Torino, schianto in moto contro il guardrail: muore motociclista di 63 anni

Un motociclista di 63 anni ha perso la vita nella mattinata di ieri, sabato 25 luglio, mentre percorreva la tangenziale nel territorio di Rivoli, comune in provincia di Torino. La vittima è Renato Crespi, titolare di un negozio di ottica a Novara che pare si stesse recando ad un motoraduno in Val di Susa. Secondo una prima ricostruzione, riportata dai quotidiani locali e dalla redazione de La Stampa, pare che il 63enne, per cause ancora in fase di accertamento, abbia perso il controllo del mezzo e sia finito contro il guardrail. L’uomo è stato sbalzato nel prato oltre il guardrail, mentre la moto ha proseguito la corsa per alcuni metri sulla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118 che hanno provato a rianimare il 63enne, tentativi rivelatisi vani. I medici hanno potuto solo constatare il decesso del motociclista che pare sia avvenuto sul colpo.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale di Torino, i quali hanno provveduto ai rilievi del caso per ricostruire le dinamiche e le cause dell’incidente, che non ha coinvolto nessun altro veicolo.

Lo svincolo teatro del drammatico incidente, come riporta La Stampa, è rimasto chiuso al traffico per alcune ore per permettere i rilievi e le operazioni di soccorso.

