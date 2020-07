Flavio Insinna lascia la conduzione dell’Eredità ad una collega? Il conduttore svela tutta la verità sul futuro del game show del preserale di Raiuno.

Flavio Insinna è ufficialmente in vacanza. Il conduttore, poche settimane fa ha concluso la sua stagione televisiva come conduttore dell’Eredità che è stata una delle prime trasmissioni a ripartire dopo il lockdown. Insinna conduce l’Eredità da quando è morto Fabrizio Frizzi a cui Flavio era legato da una profonda e sincera amicizia.

Della sua avventura come conduttore dell’Eredità, Insinna ha parlato ai microfoni di TV Talk di Massimo Bernardini. “Mi sono andato a prendere il gioco di un amico, non di un collega, che me lo ha lasciato nella maniera più cruda e triste possibile”, ha dichiarato Insinna.

Flavio Insinna e il futuro dell’Eredità: “Sarebbe giusta un’alternanza”

Al momento, L’eredità è stato sostituito da Reazione a catena, il game show estivo di Raiuno condotto da Marco Liorni e che sta ottenendo un grandissimo successo. L’Eredità tornerà in onda a settembre con una nuova stagione. Al timone del game shw ci sarà ancora Flavio Insinna che, con il cuo stile di condurre è entrato nel cuore dei telespettatori.

Insinna, però, pensando al futuro della trasmissione, ai microfoni di TV Talk di Massimo Bernardini non esclude una possibile alternanza alla conduzione. “Io l’ho già detto in più occasioni che sarebbe un’alternanza giusta, al di là, delle quote rosa. Io ho sempre pensato che, se non avessero queste carriere brillanti, Luciana Littizzetto e Veronica Pivetti sarebbero state perfette”, ha detto Insinna.

Cosa accadrà, dunque, in Rai? Al momento, non sembrerebbero esserci novità per la conduzione dell’Eredità di cui, ancora una volta, il condottiero sarà Insinna, sempre più in sintonia con la squadra del game show e con il pubblico di Raiuno che, puntata dopo puntata, ha imparato ad apprezzare il modo di raccontare ciò che accade nel programma.

