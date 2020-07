Rovigo, ballerina di un night club accoltellata

Restano gravi le condizioni della ballerina di un night club accoltellata la scorsa notte. Arrestate due colleghe che l’avrebbero colpita dopo una lite

Si trova in gravissime condizioni la giovane ballerina accoltellata la scorsa notte ad Adria, in provincia di Rovigo. Di origine romena, la giovane ballerina in un locale notturno, è stata trovata sotto la sua abitazione, appena fuori dal centro abitato, da una ragazza dell’est, sua amica e coinquilina.

Subito la chiamata ai soccorsi, l’arrivo sul luogo e il ricovero in ospedale in gravissime condizioni. La ballerina presenta ferite di arma da taglio al busto e ad un braccio. A quanto pare un agguato in piena regola che ha ferito la giovane che in ospedale è stata sottoposta anche ad un intervento chirurgico.

Fin da subito i Carabinieri di Adria hanno iniziato le indagini per cercare di fare chiarezza su una vicenda dalle tinte oscure sull’accaduto in via Scalo in piena notte. La giovane stava tornando a casa alla fine turno di lavoro nel locale ed è stata colpita.

Ballerina di un night club accoltellata, arrestate due colleghe

I Carabinieri hanno cercato di capire se a ferire la ragazza fosse stato un cliente del locale oppure altra gente per questioni personali. I vicini dicono che si sia sentita una lite violenta quasi all’alba e con diverse voci in strada.

E le indagini dei Carabinieri sono state intense e proficue. Hanno individuato in poche ore i colpevoli e li hanno fermati. Due le persone che hanno ferito a coltellate la ballerina del night club, due sue colleghe. Le donne, dopo una lite nel locale e al termine del lavoro, avrebbero ferito la ballerina con un’arma da taglio.

Secondo le prime notizie le due sarebbero in carcere a Verona con l’accusa di tentato omicidio. La ballerina ferita, invece, lotta all’ospedale dopo il delicato intervento chirurgico e ora è in prognosi riservata.

