Guendalina Tavassi, il vestitino è troppo corto. Sdraiata , si vede tutto – FOTO

Guendalina Tavassi. Ex concorrente del Grande Fratello si riscopre influencer su Instagram con oltre un milione di follower

Forse vi ricorderete di lei se siete appassionati di reality. Guendalina Tavassi infatti ha partecipato all’undicesima stagione del Grande Fratello. Il popolare programma non l’ha vista arrivare alle fasi finale e di conseguenza nemmeno alla vittoria ma le ha donato grande notorietà.

Qualche tempo dopo l’abbiamo ritrovata naufraga della nona edizione dell’Isola dei Famosi. Poi varie ospitate in diversi show televisivi fra i quali l’immancabile Pomeriggio 5 condotto da Barbara D’Urso.

Guendalina si reinventa opinionista e influencer su internet. Lei stessa ha raccontato più volte della sua infanzia vissuta tra alti e bassi. Il divorzio dei suoi genitori avvenuto in tenera età l’ha segnata particolarmente. Affidata al padre, ha avuto un rapporto pessimo con la madre che si è sanato con il tempo.

Guendalina Tavassi, la sua vita su Instagram

L’ex gieffina utilizza molto i social network, soprattutto Instagram che è un vero e proprio mezzo di lavoro.

Pubblica spesso fotografie in cui pubblicizza vari prodotti e non solo. Spesso appaiono immagini della sua vita privata, degli hobby, sport, vacanze e della sua famiglia.

Guendalina ha 3 figli. La prima avuta giovanissima, a soli 17 anni, insieme all’ex fidanzato Remo Nicolini. Una storia travagliata la loro, finita a colpi di pubblici tradimenti. Oggi Gaia ha 16 anni. Ha ritrovato l’amore in Umberto D’Aponte, imprenditore napoletano. I due sono sposati e hannodue figli, Chloe e Salvatore, nati rispettivamente nel 2013 e nel 2016.

Oggi pubblica uno scatto in cui pubblicizza dei prodotti per il fitness ma l’attenzione è tutta su di lei. Bellissima, sdraiata sul divano, un vestitino corto, molto colorato mette in risalto le sue bellissime forme.

Non è tutto merito di madre natura, come lei stessa non ha mai nascosto, ma la base c’è ed è un incanto. Lunghi capelli scuri lasciati sciolti, pelle abbronzata… Guandalina è pronta per l’estate.

