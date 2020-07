Alessia Marcuzzi, il vestitino si alza, di schiena è un incanto – Foto

Alessia Marcuzzi a nudo su Instagram mentre è al lago. Confessione social e gambe scoperte. Incetta di like

Alessia Marcuzzi si mette a nudo su Instagram. Non si spoglia la bella e seducente conduttrice Mediaset ma racconta un po’ di sé e del suo fisico ai suoi fan e chiama anche in mezzo il marito, Paolo Calabresi Marconi.

La Marcuzzi che in questa calda estate non sta passando un buon momento per via del gossip che spopola ormai da diverse settimane e che l’ha tirata in ballo. Sarebbe lei, infatti, secondo la bomba mediatica lanciata da Dagospia e ripresa praticamente da tutti i giornali e siti di informazione, la causa della rottura tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Un triangolo amoroso dalle tinte poco note che tutti e tre, tra l’altro, hanno smentito.

Alessia cerca di scansarsi da tutto questo chiacchiericcio anche se in molti notano che il suo sguardo è triste e non raggiante come siamo abituata a vederla. Alcuni rumors hanno fatto circolare anche la voce che lei e il marito siamo in crisi e che non si fanno vedere più insieme ma dall’ultimo post che la Iena ha pubblicato non si direbbe.

O forse è solo un modo carino e dolce per togliere via i pettegolezzi? Fatto sta che quello che Alessia ha confessato è molto molto bello.

Leggi anche –>> Violante Placido bellezza senza fine: mostra il suo lato migliore – FOTO