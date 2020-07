Champions, Barcellona-Napoli sotto la lente Uefa: il motivo

Champions, per Barcellona-Napoli arriva il comunicato Uefa sulla vicenda Covid. Intanto Gattuso carica la squadra in vista degli ottavi

“Stiamo monitorando la situazione e siamo in contatto con le autorità locali competenti. La partita è stata programmata per essere disputata a Barcellona, e si procederà come previsto”. Con queste parole trasmesse attraverso un comunicato stampa, l’Uefa chiarisce, ma non del tutto, la vicenda del Camp Nou e dell’epidemia che sta vivendo un momento di picco in Catalogna e in particolare a Barcellona. Si giocherà al Camp Nou, ma la situazione viene monitorata, come dire di sì a Barcellona ma con la condizionale. Resta nell’incertezza, quindi, a pochi giorni dall’evento. Del resto il patron azzurro Aurelio De Laurentiis aveva auspicato un cambio campo che non sembra gradito presso gli organi decisionali. In Spagna vogliono assumersi il rischio e da quest’altra parte, giustamente, il presidente del Napoli cerca di tutelare la salute dei suoi tesserati.

Leggi anche > La Juve prepara una nuova offerta per Milik

Champions, la squadra è carica

Sul fronte squadra, Mertens ha parlato in mattinata alla radio ufficiale affermando che il gruppo è fiducioso per Barcellona e che Gattuso li sta già caricando in vista del grande match degli ottavi di ritorno di Champions. All’andata finì 1-1 ma la squadra azulgrana non sta attraversando una stagione e un momento brillante. Le polemiche non mancano e non ci sarà la spinta del Camp Nou stracolmo come sempre.

Leggi anche > Diritti tv, la strategia di De Laurentiis

Il Napoli, insomma, ha qualche carta da giocarsi ma servirà la gara perfetta e un Barcellona non al massimo. Un’impresa passare il turno mentre il club fa sapere che il 12 settembre è una data troppo vicina per riprendere il campionato. Un’altra faccenda spinosa da risolvere a breve in Lega.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.