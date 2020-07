Michelle Hunziker, 7 FOTO una più bella dell’altra. Che fisico

Michelle Hunziker tra mare e montagna mentre si gode la sua estate italiana e manda una ventata di freschezza ai suoi followers

Carrellata di foto tutte una più belle delle altre. Così la bella Michelle Hunziker delizia i suoi fan su Instagram. Sette foto per celebrare la sua estate, tutta Italia, vissuta tra mare e montagna, in quelli che sono alcuni dei posti più belli della nostra Penisola.

Michelle, di origini svizzere, vive ormai da tantissimi anni nel Bel Paese e come spesso lei racconta se n’è innamorata a soli 16 anni quando è venuta per la prima volta in Sicilia. Da allora un amore unico che l’ha portata a scegliere l’Italia come sua casa, lavorativa e di famiglia, prima con Eros Ramazzotti e poi con Tomaso Trussardi suo attuale marito.

Manda una ventata di freschezza la conduttrice Mediaset con i suoi scatti, uno più bello dell’altro. Prima al mare in costume arancio mentre gioca e passeggia tra le acque. Che fisico! Sembra quasi una ragazzina che schizza alzando l’acqua cristallina, capelli legati in una cosa bassa, sorriso a 32 denti e un fisico perfetto con le sue forme naturali e belle come il sole. Ultime tre foto, invece, in alta montagna, in tenuta sportiva da trekking che mostrano l’altro lato di Michelle, quello sportivo e atletico. Pantaloncini di jeans e gambe all’aria mentre cammina tra le rocce e le montagne.

Ma come fa Michelle ad essere sempre così bella ed in forma? Lei stessa ha parlato dei suoi segreti di bellezza, ecco quali sono.

