Covid, due navi da crociera in isolamento: tre positivi tra l’equipaggio

Due navi della Costa Crociere, la Deliziosa e la Favolosa, sono ferme in isolamento al Porto di Civitavecchia per tre membri dell’equipaggio positivi al Covid

Oggi pomeriggio due navi da crociera sono state messe in isolamento nel porto di Civitavecchia dopo che sono emersi tre casi di positività al Covid tra i membri degli equipaggi di bordo. Le navi coinvolte sono la Costa Favolosa e la Costa Deliziosa che per fortuna sono ormeggiate da diverso tempo con a bordo solo il personale interno senza passeggeri.

La comunicazione è stata data dall’assessore regionale alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato: “Al Porto di Civitavecchia sono state poste in isolamento due navi da crociera che stavano riarmando gli equipaggi in vista della riapertura delle crociere”, ha spiegato. “Riguardo alla Costa Deliziosa è arrivato un gruppo di 28 persone dell’equipaggio dalle Filippine e due sono risultate positive: ora si trovano allo Spallanzani. La Costa Favolosa ha un caso positivo tra l’equipaggio, sempre dalle Filippine”.

La compagnia in una nota ha fatto sapere che “allo stato attuale, due di loro – facenti parte dell’equipaggio di Costa Deliziosa – sono assistiti in buone condizioni presso strutture ospedaliere di zona e il terzo – parte del personale di Costa Favolosa – si trova in isolamento sulla nave stessa, anch’egli in buone condizioni di salute“.

Costa Crociere: sicurezza e tempestività prima di tutto

La situazione si è potuta arginare grazie alla tempestività delle manovre e le misure di sicurezza adottate: le procedure messe a punto da Costa Crociere prevedono uno screening scrupoloso per ogni membro dell’equipaggio che parte ben prima dell’imbarco sulla nave di destinazione. Ciascun marittimo viene, infatti, sottoposto ad una serie di test sanitari nel proprio Paese di origine, ospitato in strutture dedicate e sottoposto ad un tampone prima della partenza per l’Italia.

La compagnia fa sempre sapere che “al momento dell’arrivo in Italia, viene svolto un secondo tampone e tutto il personale osserva un periodo di due settimane di costante monitoraggio sanitario”.

Solo a fronte dell’esito negativo di tutti questi controlli, il membro dell’equipaggio è giudicato idoneo all’attività di bordo.

