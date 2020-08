Federica Panicucci da favola, in tuta di jeans sembra una teenagers – FOTO

Federica Panicucci è a Pietrasanta per la cena e sfoggia un look da ragazzina. Titina attillatissima, chignon e sorriso a 32 denti

Sempre perfetta con i suoi capelli biondi lunghissimi e il suo fisico da fare invidia, Federica Panicucci si gode la sua estate italiana.

Il volto di punta del mattino di Canale 5, nonostante i suoi 52 anni, sembra non sentire affatto il peso del tempo che scorre. Un fisico longilineo e statuario, sorriso smagliante e quella chioma lunga e bionda che da sempre l’ha contraddistinta, fanno di lei una donna invidiabile.

Elegante e di classe in ogni suo look, Federica sembra essere ancora quella ragazzina che ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo nel lontano 1987, a soli 20 anni. Eppure di strada ne ha fatta da allora, nella sua vita privata e professionale. Mamma di due bambini, Sofia e Mattia, un matrimonio alle spalle e una relazione intensa con l’imprenditore Marco Bacini, Federica da anni ormai, è alla conduzione di Mattino 5 e si fa amare per il suo sapersi destreggiare in modo pacato tra l’attualità, l’approfondimento e le notizie di spettacolo.

Un fascino senza tempo dunque che rende Federica perfetta in ogni sua mise e scatto che condivide su Instagram dove la seguono quasi un milione di Followers. E anche nella sua ultima foto non ha deluso nessuno, anzi..

