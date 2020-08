Gemma Galgani scomparsa, i fans: “Non è lo stesso senza di te”

View this post on Instagram

Ritaglio l'articolo di Marinella Venegoni , che non avrebbe potuto esprimere meglio quello che è stato per tutti noi il Grande Maestro……. Marinella Venegoni 25 giugno 2009 ." .il Festival nei giardini della Reggia si apre stasera con Ennio Morricone, uomo che a modo suo è una reggia pure lui, monumento vivente a una creatività maestosa, a uno stile nel commentare il cinema in musica che gli è valso l'Oscar solo da due anni , ma gli meritato prima ciò che più a un artista piace , l'amore per le sue opere in ogni continente e classe sociale ……..e chi ci sarà non dimenticherà tanto facilmente il trascorrere di temi che hanno riempito l 'immaginario collettivo " …… @marinella.venegoni grazie 😪 #enniomorricone #musica #ceraunavoltailwest compositore