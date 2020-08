Parla la madre di Nadia Toffa. Ad un anno dalla tragica scomparsa della giornalista Mediaset, Margherita Rebuffoni svela un lietissimo evento.

È trascorso un anno dalla scomparsa di Nadia Toffa, avvenuta in maniera prematura a causa di una brutta malattia. Da allora sono state tante le manifestazioni di affetto rivolte alla sfortunata giornalista bresciana, tra i volti principali della trasmissione ‘Le Iene’.

Ora, in occasione del ‘Magna Grecia Awards’, interviene la mamma, Margherita Rebuffoni. La quale svela una lieta notizia in occasione della cerimonia per ritirare il premio consegnato postumo a sua figlia. Anche questa volta la mamma di Nadia Toffa ha espresso sorpresa ma anche tanta felicità per il fatto che ci siano così tante persone che vogliono ancora bene a lei che non c’è più. “Sono tante le manifestazioni d’amore che ho vissuto in questi mesi. E tutto questo è davvero emozionante, sono cose che fanno superare la paura ed il dolore”. L’amore verso la Toffa ha condotto la famiglia di quest’ultima verso una parvenza di normalità.

Nadia Toffa, è nata la nipotina: “Ha il suo stesso sorriso”