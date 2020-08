Scuola, approvate linee guida per gli alunni fino a 6 anni

Scuola, via libera in Conferenza Unificata al Documento di indirizzo e orientamento: approvate linee guida per gli alunni fino a 6 anni

Arriva il via libera in Conferenza Unificata al Documento di indirizzo e orientamento che riguarda la scuola dell’infanzia. Approvate linee guida per gli alunni fino a 6 anni. Previste le mascherine solo per il personale. Ecco le parole del ministro dell’istruzione Lucia Azzolina: “Si tratta di un altro tassello importante in vista della ripresa di settembre. Stiamo lavorando ogni giorno, senza sosta, per riportare tutti a scuola, dai più piccoli ai più grandi. Le bambine e i bambini sono quelli che più hanno sofferto il periodo di chiusura, a tutti loro stiamo riservando particolare attenzione per la ripresa, penso anche all’organico in più che garantiremo proprio per far sì che il loro sia un rientro sereno e in sicurezza”. Il Documento è frutto del lavoro coordinato dal Ministero dell’Istruzione con gli altri Ministeri competenti, le Regioni e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI).

Leggi anche > Il bambino della Kinder, eccolo oggi

Scuola, soddisfazione del ministro

Il ministro trasmette soddisfazione per questo ulteriore passo in avanti verso l’apertura delle scuole. Si procederà a passo veloce verso settembre dove tutto deve essere pronto in vista dell’aperture prevista per il giorno 14. Sui bambini si cerca di semplificare al massimo le regole del distanziamento e le precauzioni per il Covid. Lo scopo, afferma la ministra – è quello di rendere meno pesante possibile e lasciare meno condizionamenti sui bambini circa la situazione di convivenza con la pandemia.

Leggi anche > Covid, l’immunologo: “Dobbiamo convivere”

Per i bambini sarà importante sfruttare molto gli spazi esterni all’aula. Per loro c’è una maggiore opportunità in tal senso rispetto ai più grandi che hanno una didattica più pregnante.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter