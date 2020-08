Soundscreen Film Festival, torna a Ravenna la quinta edizione

Confermata l’edizione 2020 del Soundscreen Film Festival di Ravenna, interamente dedicato alla Musica e al Cinema: l’evento principale sarà il concorso legato ai lungometraggi

Quella di quest’anno sarà la quinta edizione del Soundscreen Film Festival, il festival dedicato a due mondi che si intrecciano ma al quale vengono spesso dedicati eventi individuali: quello del cinema e quello della musica. Nonostante l’incertezza legata all’organizzazione dei Festival a causa del Coronavirus, in molti stanno cercando di adeguare i programmi in modo tale da rispettare le norme di sicurezza e allo stesso tempo proseguire con i propri piani. Il Soundscreen Film Festival si terrà a Ravenna dal 26 Settembre al 3 Ottobre.

l Concorsi Internazionali e i cine-concerti

Il Soundscreen Film Festival porta in scena film, documentari, fiction e ogni tipo di produzione in cui è la musica a ricoprire il ruolo da protagonista. In particolare l’evento principale di questa edizione sarà il Concorso Internazionale per lungometraggi, che presenterà il meglio delle produzioni realizzate a livello mondiale, affiancato da quello per i cortometraggi. Nel corso delle giornate verranno presentati omaggi e anteprime.

La vera peculiarità di questo Festival sono pero’ gli Eventi Satellite. In quest’occasione musicisti illustri si ritrovano a suonare dal vivo la musica di accompagnamento di grandi film classici. Quest’anno sono previste almeno cinque rappresentazioni sonore. Il primo ad essere stato annunciato è quella del compositore e chitarrista Paolo Spaccamonti che porterà in scena il cine-concerto del film “Vampyr” di Carl Theodor Dreyer. Spaccamonti sarà accompagnato dal trombettista Ramon Moro.

Il Soundscreen Film Festival si terrà presso il Palazzo Centrale del Cinema e dei Congressi di Largo Firenze. Attualmente la volontà è quella di organizzare l’intero evento su presenza, tenendo sempre presente le norme di sicurezza anti Covid. Non è ancora chiaro pero’ se questo avverrà davvero o se il Festival verrà suddiviso tra eventi sul luogo e appuntamenti in digitale.

