Zac Efron, avete mai visto suo fratello? Ha 28 anni e sono identici – FOTO

Zac Efron, avete mai visto suo fratello? Ha 28 anni e sono identici. L’attore 33enne ha un fratello che gli somiglia tantissimo, e che sta riscuotendo un grandissimo successo sui social

Zac Efron è sicuramente uno degli uomini più amati di sempre. Ha esordito tanti anni fa con High School Musical, dove fece impazzire milioni di ragazzine, e da allora la sua carriera è andata solo a migliorare. Ha ricoperto tantissimi ruoli in molteplici film. Ad oggi Zan ha 33 anni e le donne sono pazze di lui: ma voi lo sapevate che ha un fratello, più piccolo e proprio identico a lui?

Zac Efron, il fratello è Dylan Efron: i fans dell’attore sono pazzi di lui

Stiamo parlando di Dylan Efron, nato a San Luis Obipso in California, il 6 febbraio nel 1992. Zac invece ne ha 5 in più, ad ottobre ne compirà 33. Dylan è il fratello minore, nonostante sia quello più alto dei due. Tra l’altro è anche un patito di sport e sul suo profilo Instagram i suoi post in cui si allena sono apprezzatissimi. Dylan e Zac hanno gli stessi occhi, gli stessi lineamenti e lo stesso splendido sorriso.

Zac ha avuto una lunghissima carriera. Nel 2006 ha raggiunto il successo con High School Musical, che all’epoca fece impazzire proprio tutti, anche quelli più grandi. La sua bellezza e il suo talento ha avuto modo di essere notata anche in altri progetti. Infatti, dopo 14 anni, Zac è uno degli attori più affermati nel mondo del cinema.