La tremenda esplosione che ha mietuto tante vittime a Beirut, in Libano, ha avuto origine da una precisa sostanza chimica. Si tratta del nitrato d’ammonio.

L’esplosione che ha devastato Beirut nella giornata del 4 agosto 2020 ha causato un vero e proprio disastro nella capitale del Libano. Si parla di 300mila persone sfollate all’improvviso. Per quanto riguarda le vittime, si parla di almeno 100 morti e più di 4mila feriti. A seguito dei primi rilievi preliminari è stato individuato il responsabile della deflagrazione.

Si tratta del nitrato d’ammonio, dopo che in un primo momento si era pensato ad un attentato terroristico. Niente di tutto questo invece, tutto è imputabile ad un tragico incidente causato da questa sostanza, molto frequente soprattutto per quanto riguarda la realizzazione di fertilizzanti. Il nitrato diventa particolarmente pericoloso quando mescolato ad altre sostanze e soprattutto se si tratta di carburanti. Nel porto di Beirut era stipata una ingente quantità di nitrato sequestrata nelle scorse settimane.

Beirut, il nitrato d’ammonio si trova per pochi euro ovunque

Tra l’altro proprio i terroristi sono a conoscenza della azione giocata dal nitrato d’ammonio, e lo inseriscono nei loro ordigni assieme a benzina e simili. Si può acquistare a bassissimo prezzo anche nei mercati locali. Per i terroristi è un ottimo sostituto del più costoso e professionale esplosivo al plastico. Le tonnellate saltate in aria sono ben 2700 e l’esplosione ha reso l’aria irrespirabile.

Addirittura si parla di effetti potenzialmente letali anche per il futuro, qualora le persone dovessero respirare tutto quanto di nocivo finito in aria, anche per qualche giorno.

