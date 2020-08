Adolescente positivo al coronavirus dopo una festa: allarme tra i partecipanti

Un ragazzo, che aveva preso parte ad una festa a Catania, è risultato positivo al Covid-19, circostanza che ha fatto scattare l’allarme tra i partecipanti al party in spiaggia.

Un ragazzo di 17 anni è risultato positivo al tampone per il coronavirus a Catania. La notizia ha fatto scattare l’allarme tra i genitori di altri adolescenti, considerato che il 17enne aveva preso parte ad una festa in spiaggia in una discoteca nella serata di mercoledì. Il mattino seguente, il ragazzo si è recato in ospedale dopo aver accusato alcuni sintomi blandi ed una febbre, circostanze per cui i medici hanno deciso di effettuare un tampone, poi risultato positivo. Anche il padre che lo aveva accompagnato nel nosocomio etneo è risultato positivo, ma asintomatico. Diffusasi la notizia, molte sono state le persone che hanno contattato l’Asp, mandando in tilt i centralini dell’Ufficio territoriale Covid.

Nella giornata di ieri, giovedì 6 agosto, un ragazzo di 17 anni a Catania è risultato positivo al Covid-19. Il giovane, che la sera precedentemente aveva preso parte ad una festa in una discoteca in spiaggia, si è recato al pronto soccorso accusando febbre e sintomi blandi. Immediatamente, come riporta la stampa locale e la redazione di Fanpage, i medici hanno provveduto a sottoporlo ad un test che è risultato positivo. Anche il padre del 17enne che lo aveva accompagnato è risultato positivo, ma asintomatico. Le autorità sanitarie dell’Asp all’esito dei tamponi ha fatto scattare le misure di prevenzione: disponendo l’isolamento per circa 30 soggetti che erano stati a stretto contatto con i due.

L’Asp, riferisce Fanpage, ha anche invitato chiunque fosse presente al party in spiaggia a mettersi in quarantena. La notizia ha ovviamente fatto scattare l’allarme tra i genitori dei ragazzi che hanno partecipato alla festa ed i centralini dell’Ufficio territoriale Covid dell’Asp sono stati presi d’assalto.

Nella serata di ieri, sui social e su WhatsApp, era circolato il nome del locale dove si sarebbe tenuta la festa: l’Afrobar, discoteca molto frequentata della Plaia del capoluogo etneo. Il titolare aveva replicato a queste voci, attraverso una nota sui social, in cui affermava che il locale aveva sempre rispettato tutte le regole e precisando che le autorità non avevano comunicato nulla di ufficiale.

“Ad oggi – si chiudeva la nota- per noi si tratta di una fake news. Vi aspettiamo per divertirci nel pieno rispetto delle regole“. Il post qualche ora dopo, però, è stato cancellato dalla pagina ufficiale Facebook.