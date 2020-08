Da Emma Marrone arriva, per tutti i suoi affezionatissimi ammiratori, un regalo significativo attraverso un apposito post comparso su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram / from set with love / Piccola anticipazione del video che abbiamo girato per quella canzone che non sapete come si chiama. Ciao ❤️ Un post condiviso da (@real_brown) in data: 7 Ago 2020 alle ore 3:36 PDT

Ormai lo sanno tutti che Emma mette la sua fanbase prima di ogni cosa. È sempre stato così, anche nei momenti più difficili. Come ad esempio quello vissuto quasi un anno fa, quando la 36enne cantante di origini salentine ma nata in Toscana dovette sottoporsi ad un intervento chirurgico.

L’operazione non fu certo una passeggiata e comportò un percorso di sopportazione sia fisica che emotiva non indifferente. Ma la Marrone è una donna forte ed alla quale il carattere non manca. Il suo spirito battagliero e l’amore dei suoi tantissimi ammiratori hanno fatto la differenza in positivo. E da allora è iniziato un periodo in cui la stanchezza ed i brutti ricordi fanno definitivamente parte del passato.

Emma, i suoi ammiratori prima di tutto: “Un regalo per voi”