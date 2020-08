Un Posto al Sole in lutto: il cast piange la sua morte prematura. Gli attori stanno pubblicando post di cordoglio per la sua scomparsa

Lutto tremendo nella famiglia di Un Posto al Sole. Ci ha lasciati Marco Malapella, che oltre a fare l’attrezzista e il macchinista, ha partecipato ad alcune importanti produzioni. Stiamo parlando del successo mondiale L’Amica Geniale, nei concerti di Liberato e negli sketch dei The Jackal.

Un terribile male, purtroppo, lo ha portato via giovanissimo. Ad ora non rimane che il dolore dei suoi colleghi, degli amici che gli volevano bene e della famiglia che sta piangendo la sua scomparsa prematura. Il ragazzo della troupe aveva un soprannome “O Gemello”, perché aveva un fratello gemello Carmelo che lavorava nel suo stesso ambiente. I due erano veramente inseparabili e davvero molto simili.

La sua morte improvvisa ha stroncato anche il suo sogno di diventare un attore, adesso di lui non rimane che il dolore di chi ha avuto la possibilità di conoscerlo e di chi gli ha voluto bene con tutto il cuore.

“Marco faceva parte della manovalanza, era uno di quelli che agiva dietro e non davanti alla macchina da presa” ha rivelato Vincenzo Pirozzi, regista che lavora alla soap opera napoletana. “Faceva parte dell’anima dei film, quello che difficilmente riuscivi a leggere nei titoli di coda ma che è fondamentale per la realizzazione di una produzione cinematografica. Conoscendolo so che avrebbe preferito che si parlasse di lui per quello che realmente ha svolto sul campo”.

