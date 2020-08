“Una storia da cantare”, stasera su Rai1 lo speciale su Lucio Battisti

Torna stasera, sabato 8 Agosto, lo speciale dedicato a Lucio Battisti “Una storia da cantare”. Su Raiuno in prima serata si ricorderà il cantautore italiano

Una serata all’insegna della musica quella di stasera, sabato 8 Agosto, su Rai1. In prima serata verrà mandato in onda “Una storia da cantare“, condotto da Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero, che ha dedicato una puntata al cantautore italiano Lucio Battisti. Dall’Auditorium Rai di Napoli verrà ripercorsa la vita dell’artista e i suoi incredibili successi, che rappresentano un pezzo di storia della musica italiana. È proprio attraverso i suoi brani che Lucio amava raccontarsi.

LEGGI ANCHE -> Maria De Filippi rivela i dettagli di Temptation Island con Alessia Marcuzzi

“Una storia da cantare”, ospiti in studio ed esibizioni

In studio presenti anche alcuni ospiti tra cui Mogol, partner storico di Lucio con il quale scrisse numerose canzoni. Da “Emozioni” ad “Acqua Azzurra Acqua Chiara”, da “Un’Avventura” a “Mi Ritorni in Mente”, e molti altri. Ma non sarà da solo. Partecipano allo speciale anche Patty Pravo, per la quale il cantautore produsse alcuni brani come “Io Ti Venderei” e “La Spada Nel Cuore”, e Maurizio Vandelli dell’Equipe 84.

LEGGI ANCHE -> Nadia Toffa, Le Iene le dedicano uno speciale su Italia 1

La band diretta da Maurizio Filardo accompagnerà diversi artisti italiani nelle esibizioni dei maggiori successi di Lucio. A esibirsi saranno, solo per citarne alcuni, Roberto Vecchioni, Edoardo Bennato, Arisa, Fausto Leali, Le Vibrazioni, Nicky Nicolai e i Decibel. Il pubblico sarà ancora una volta chiamato a interagire tramite i social media. Utilizzando l’hashtag del programma gli verrà richiesto di esprimere la propria preferenza tra gli amatissimi brani del cantautore.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter