Coronavirus, il bollettino del 10 agosto: i dati dell’epidemia

Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi, lunedì 10 agosto, ha comunicato i numeri dell’epidemia da coronavirus in Italia tramite bollettino.

Aggiornato lo stato dell’epidemia da Covid-19 diffusasi nel nostro Paese. Stando alla tabella sanitaria pubblicata sul sito del Ministero della Salute, i casi di contagio totali ad oggi sono 250.825, ossia 259 in più di ieri. Salgono anche i soggetti attualmente positivi (+105) che ammontano a 13.368, così come i pazienti ricoverati in terapia intensiva: 46 in totale e 1 in più di ieri. I guariti dall’inizio dell’emergenza sono 202.248 con un incremento da ieri di 150 unità. Si aggrava, infine, il bilancio dei decessi giunto a 35.209, di cui 4 nelle sole ultime 24 ore.

Coronavirus, bollettino: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di domenica 9 agosto

Nella giornata di ieri i casi di contagio erano saliti a 250.566. Di questi i soggetti attualmente positivi erano 13.263 in totale. Salivano anche i ricoveri in terapia intensiva, 45, così come il numero delle persone guarite che ammontavano dall’inizio dell’emergenza a ieri a 202.098. Il numero complessivo dei decessi aveva raggiunto le 35.205 unità.

La Regione Basilicata, si leggeva nelle note che in assenza di casi positivi e variazioni delle altre voci, i dati esatti sarebbero stati comunicati nella giornata di oggi.

Coronavirus, bollettino: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata sabato 8 agosto

Nella giornata di sabato il Ministero della Salute ha reso noto che il numero delle persone risultate positive al virus dall’inizio dell’emergenza era salito a 250.103 casi. Aumentavano ancora i soggetti attualmente positivi che raggiungevano il totale di 12.953. Salivano anche i ricoveri in terapia intensiva che sabato erano 43 . Il numero dei guariti era giunto a 201.947. Purtroppo si aggrava ancora il bilancio dei decessi per un totale di 35.203 morti dall’inizio dell’emergenza.

Il Premier Conte: “Vaccino anti-Covid-19? Non sarà obbligatorio”

L’obbligatorietà dei vaccini è un tema su cui negli ultimi anni numerose sono state le querelle. Il movimento No Vax si è fatto portatore di un’ideologia per cui a loro avviso la somministrazione sarebbe nociva. Un convincimento che collide con l’indirizzo scientifico maggioritario secondo cui, invece, i vaccini sarebbero efficaci e sicuri.

Anche quando si è iniziato a parlare di vaccino anti-Covid in molti hanno espresso il proprio dissenso ad una possibile decisione del Governo di disporne l’obbligatorietà. Sul punto è intervenuto il Premier Giuseppe Conte, ospite di un incontro organizzato a Ceglie in provincia di Brindisi dalla redazione di Affari Italiani.

Il Premier nel corso della sua partecipazione al meeting ha palesato le proprie speranze, ossia che entro la fine dell’anno il vaccino sarà pronto e si è inoltre espresso in merito alla obbligatorietà di inoculazione.

“Non credo debba essere obbligatorio, ciò che è certo è che sarà messo a disposizione di tutta la popolazione“. Questa la posizione del Presidente del Consiglio, il quale con diplomazia e savoir-faire ha sedato gli animi degli antivaccinisti.

Covid-19, il virologo Pregliasco: “Importante indossare le mascherine”

Che possa verificarsi una seconda ondata, è un dato che si apprende quando si prendono in considerazioni pandemie precedenti. Questo in sostanza quanto riferito dal virologo Fabrizio Pregliasco ai microfoni della trasmissione Agorà. Il tono del professore è sereno e lui stesso si mostra fiducioso ma al contempo cauto.

In merito all’utilizzo delle mascherine, il virologo ha affermato che di certo non è la tendenza estiva di quest’anno abbronzarsi con il dispositivo di sicurezza individuale, ma indossarlo come si fa con gli occhiali da sole è importantissimo, quasi imprescindibile.

Otto ragazzi positivi al Covid-19: erano rientrati da una vacanza in Grecia

Sette ragazzi di 19 anni sono risultati positivi al Covid-19 dopo essere rientrati da una vacanza in Grecia. I 19enni, sei di Montevarchi e uno di Laterina, in provincia di Arezzo, come riporta la redazione de Il Corriere della Sera, hanno raccontato di aver portato le mascherine dall’Italia, ma dopo averle indossate alcune sere in discoteca, hanno smesso di utilizzarle: “Ci guardavano come se fossimo dei marziani“.

Inoltre, il gruppo ha affermato dispiaciuto per l’accaduto che sull’isola greca non vi fosse nessun controllo, come se lì il virus non fosse mai arrivato. Nessuno ha mai imposto loro l’obbligo di indossare i dispositivi individuali di sicurezza e nei locali nessuno li indossava.

