L’omicidio di Sarah Scazzi diventa una serie televisiva

L’omicidio di Sarah Scazzi sarà una serie tv: Mezzapesa produrrà la serie. La produzione ha acquisito i diritti dal libro ‘Sarah – La ragazza di Avetrana

L’omicidio di Sarah Scazzi sarà una serie tv con la regia di Pippo Mezzapesa e un documentario diretto da Christian Letruria e scritto da Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni. La produzione ha acquisito i diritti dal libro ‘Sarah – La ragazza di Avetrana. Il delitto è stato commesso il 26 agosto del 2010. Il produttore sarà Matteo Rovere per Groenlandia, che ha già prodotto altri lavori come: Smetto Quando Vogliosaga, Moglie e Marito, Il Primo Re, Croce e Delizia, Il Campione. La produzione ha acquisito i diritti per il libro “La ragazza di Avetrana’ scritto da Piccinni e Gazzanni e pubblicato da Fandango Libri alla fine del mese di luglio.

La tragedia di Sarah Scazzi diventa una serie

La storia di Sarah Scazzi è ben limpida nella mente degli italiani nonostante siano passati già 10 anni. Il 26 agosto del 2010 Sarah si allontana e scompare dalla sua casa di Avetrana, in provincia di Taranto. La famiglia denuncia la scomparsa della giovane. Una scomparsa che tinge di giallo l’Italia intera in quella calda estate del 2010. A svelare il tutto e confessare fu poi Michele Misseri, zio della ragazza. La giustizia, però, vede come colpevoli del tragico crimine la zia e la cugina di Sarah, Cosima Serrano e Sabrina Misseri.

I giudici pensano che Michele si sia caricato sulle spalle la responsabilità per salvare dal carcere le due donne, specie la figlia. Intanto Cosima e Sabrina continuano a dirsi innocenti nonostante siano in carcere condannate all’ergastolo. Michele Misseri, invece, continua a dichiararsi colpevole.

