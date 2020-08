Loredana Lecciso pronta a lasciare Cellino, ma la Power non c’entra

Loredana Lecciso ed i nuovi programmi per l’autunno: lontano da Al bano, se ne vola all’estero in compagnia di un amico speciale

Loredana Lecciso pronta a lasciare Cellino San Marco. La compagna di Al bano secondo i ben informati starebbe facendo le valige per partire. Aria di crisi in corso? Nient’affatto. La partenza di Loredana sarebbe legata a questioni di lavoro che la porterebbero lontana non solo dal suo compagno, dalla sua casa e dai suoi figli ma addirittura dall’Italia.

Nuovi progetti lavorativi in vista per la bella e procace bionda per la prossima stagione autunnale. Non si conosce ancora molto ma le indiscrezioni parlano di un appuntamento importante insieme ad un suo amico storico, Cristiano Malgioglio.

Il volto noto della televisione si trova, infatti, in questi giorni proprio nella cittadina pugliese di Al bano e secondo i ben informati starebbe mettendo a punto, insieme a Loredana, il programma della prossima avventura che li attenderebbe per l’autunno.

L’incontro tra i due è stato documentato anche sui social da Loredana Lecciso che ha postato una bella foto di lei insieme a Malgioglio direttamente dalle Tenute Al bano. Lei sorride, parla di incontri ravvicinati e abbraccia il paroliere. Ma cosa staranno organizzando questi due volti noti che formano davvero una strana coppia?

Loredana Lecciso all’estero insieme a Malgioglio, la verità