Anna Tatangelo il Tik Tok da infarto, il suo balletto bollente – Video

Anna Tatangelo davvero irresistibile mentre canta e balla la sua hit dell’estate “Guapo”. Irrefrenabile e lato A esplosivo

Anna Tatangelo: cambio look, vita e stile musicale. Rivoluzione completa per la cantante di Sora ed ormai ex di Gigi d’Alessio. Un’estate davvero bollente quella che la super nuova bionda sta vivendo in questo 2020 soprattutto grazie alla sua nuova hit musicale “Guapo”.

Anna sta spopolando su YouTube, su Instagram e anche su Tik Tok con una miriade di balletti tutti fatti dai suoi fans che apprezzano molto questo cambio drastico che la cantante ha deciso di apportare. Del resto lei stessa lo ha confessato che un cambio radicale è avvenuto nella sua vita da quando ha deciso di diventare bionda e sperimentare nuovi sound musicali.

Una nuova parentesi della sua vita che si appresta a vivere una ritrovata femminilità. E in questa nuova versione Anna piace moltissimo ai fans che la seguono numerosissima. Sembra che abbia ritrovato un nuovo sentimento per sé stessa, si sente più bella e sexy e lo mostra in tutta la sua naturalità con scatti piccanti tra bikini esplosivi, momenti in intimo bollenti e succinti vestitini.

Le sue movenze poi non sono da meno e basta che le sue forme iniziano a prendere vita sulle note della sua hit che il web si infiamma e Tik Tok ne è la prova.

Anna Tatangelo super sexy sulle note di “Guapo”