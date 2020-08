Mangia durante un volo. Quello che si ritrova in bocca è raccapricciante

Mangia durante un volo. Consuma un pasto offerto dalla compagnia con la quale sta viaggiando, quello che gli succede è veramente assurdo

Ben Sabeto stava viaggiando da Brisbane a Sydney in un volo della Qantas, compagnia di bandiera australiana.

Il tempo di percorrenza non è molto lungo, tuttavia ai viaggiatori viene comunque offerto un pasto da consumare durante le ore di viaggio. Il protagonista della nostra storia però si è trovato bene presto ad affrontare un incubo.

Stava mangiando una fetta di pollo quando all’improvviso ha sentito chiaramente sapore di sangue nella sua bocca. Era il suo. Un corpo estraneo gli aveva provocato un profondo taglio sulla lingua.

Mangia durante un volo. Oltre il danno, la beffa

Dopo aver sputato il boccone nel piatto, si è accorto che si trattava di un ago. Fortunatamente ha avuto la prontezza di rigettare tutto e non ingoiare. La situazione era molto pericolosa e poteva avere un epilogo ancor più tragico, soprattutto considerando i soccorsi esigui che possono essere impartiti su un aereo se paragonati alle possibilità che si hanno sulla terra ferma.

Oltre il danno però arriva la beffa. Ovviamente Ben Sabeto ha fatto causa alla compagnia. Nonostante un assistente di volo abbia visto cosa fosse realmente accaduto, la Qantas ha rifiutato di risarcire il malcapitato sostenendo che non esiste alcuna prova. E’ la sua parola contro la loro.

L’uomo ha deciso di non arrendersi e li porterà in giudizio per per danni fisici e morali, sperando che il processo gli dia ragione.

