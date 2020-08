Scontro fatale sulla statale: marito e moglie lasciano bimbo di 1 anno

Incidente stradale tra Martina Franca e Locorotondo, morti marito e moglie per effetto dello scontro tra un’auto e una moto

Incidente mortale in Puglia. Le strade italiane continuano a spargere sangue e le vittime sono ancora una volta dei centauri. Le due ruote stanno registrando parecchie perdite di vite quest’anno. Stavolta è toccato a due congiunti, moglie e marito, che in sella alla moto si sono scontrati con un’auto perdendo la vita. Illeso l’uomo che guidava l’automobile mentre le due vittime lasciano un bambino di 1 anno. Una tragedia nella tragedia. L’incidente fatale è accaduto nel tratto della strada statale 172 tra Martina Franca, in provincia di Taranto e Locorotondo, in provincia di Bari. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente e nella ricostruzione bisogna considerare che l’uomo alla guida dell’auto è rimasto illeso. Sul posto sono accorsi Carabinieri, Polizia Locale e Vigli del fuoco.

Scontro in Puglia, ancora sangue sulle due ruote

Le due vittime erano giovani. 34 anni lui e 38 lei, morta sul colpo. Il marito, invece, ha ceduto durante il trasporto in ospedale a Taranto. L’uomo aveva già perso il fratello appena 15 giorni prima per un malore. Il bambino, appena battezzato, dovrà crescere senza entrambi i genitori, una storia drammatica sulle strade fatali dell’estate 2020. La strada sul punto in cui è avvenuto lo scontro è un rettilineo. Da chiarire come sia potuto accadere. Probabile che uno dei due mezzi abbia valicato la linea del senso di marcia.

Una scia di sangue che prosegue costantemente. Appena pochi giorni fa, domenica, un centauro ha perso la vita in Molise. Il 53enne ha perso il controllo della sua moto scivolando in maniera fatale.

