Rissa fuori dalla discoteca. Ucciso un ragazzo

Rissa in discoteca. L’epilogo è tragico, morto un ragazzo di 24 anni in Umbria. I dettagli sono raccapriccianti

Non c’è stato nulla da fare per un giovane di 24 anni, morto ieri notte in seguito ad una rissa avvenuta a Bastia Umbra. Il ragazzo, originario di Spoleto, si trovava in una discoteca nella zona dell’area commerciale Giontella, per festeggiare la notte di Ferragosto.

All’uscita dal locale si è scatenata una mega rissa che ha coinvolto due gruppi di persone: uno originario di Spoleto di cui faceva parte anche la vittima, l’altro di Bastia Umbra.

Il 24enne sarebbe stato ripetutamente colpito con calci e pugni in un parcheggio nelle vicinanze. Riverso sull’asfalto, è stato investito da un auto guidata da un diciannovenne di origine albanese che gli è passato più volte sopra, anche in retromarcia. Un gesto di violenza inaudita.

I soccorritori del 118 sopraggiunti sul luogo non hanno potuto far altro che attestarne il decesso.

Ancora ignoti i motivi della rissa. I carabinieri, sotto il comando del tenete colonnello Marco Vetrulli, stanno indagando e hanno già ascoltato le testimonianze dei presenti. Alcuni giovani che hanno preso parte alla colluttazione sono stati condotti in caserma.

