Federica Nargi, avete mai visto sua sorella? Bellissima proprio come lei – FOTO

Federica Nargi, avete mai visto sua sorella? Bellissima proprio come lei. Ha 36 anni e ha 185mila su Instagram che la seguono ogni giorno

Federica Nargi è una modella e showgirl italiana, conosciuta per essere stata una delle veline più amate di Striscia la Notizia, vicino alla sua compagna di viaggio Costanza Caracciolo. Su Instagram è molto attiva e i fans hanno cominciato a notare sua sorella Claudia, la sorella bellissima della velina.

Avete mai visto la sorella di Federica Nargi? Ha 36 anni e sono identiche

Il suo nome è Claudia ed è la sorella della ex velina di Striscia, ha 36 anni, dunque 6 anni più di lei. A differenza della sorella, Claudia non ama stare molto sotto ai riflettori, ma nonostante questo su Instagram ha ben 185mila followers. La sua bellezza è indiscussa, ma ha scelto di non far parte del mondo dello spettacolo.

Claudia Nargi dopo il diploma in un Istituto Turistico è diventata Project Document Controller per una società di ingegneria di Roma. Claudia ha riscosso un grandissimo successo sui social: lei e sua sorella sono di una somiglianza impressionante e sono in tanti a farglielo notare. Tra l’altro sono molto legate: infatti lo si può notare dai numerosi scatti che pubblicano continuamente sui loro profili social.

