In taxi con l’amante, ma fa una scoperta sconvolgente

Una donna va in taxi con l’amante ma scopre che alla guida c’è suo marito. Amara e imbarazzante situazione per il triangolo amoroso

Sembra una storia da film ma invece è più che reale quella che è accaduta in California. Una piccola leggerezza e il matrimonio salta. Una storia di tradimenti venuta a galla in modo alquanto buffo e per un’assurda coincidenza che ha portato tutto allo scoperto.

Lei va in taxi con l’amante e fa una scoperta molto molto amara. Alla guida del mezzo c’è suo marito. Scappatella scoperta senza poter nascondere davvero nulla. Storia assurda? Assolutamente.

La donna che tradiva il marito da diverso tempo è stata beccata con le mani nel sacco proprio quando lei non se lo aspettava e senza nulla di organizzato da parte di lui. Taxi sbagliato e fuitina romantica rovinata nel peggiore dei modi.

In taxi con l’amante, svelato l’arcano

La relazione tra l’uomo e il suo amante, in California, andava avanti da circa un anno. Tutto filava liscio e il marito non sospettava di nulla fino a quando i due non hanno preso il taxi sbagliato. Un grave errore che ha portato alla luce l’amara scoperta per l’uomo che veniva tradito da diverso tempo e che si è trovato i due amanti davanti ai suoi occhi, incredulo.

Imbarazzo totale per il triangolo amoroso che si è trovato chiuso nell’abitacolo di un taxi. La donna consapevole di quello che sarebbe potuto succedere era stata attenta a non selezionare il numero di vettura del marito alla chiamata del taxi eppure è arrivo proprio lui.

Qualcosa è andato storto. I due amanti entrano in auto in atteggiamenti che non lasciano equivoci, baci e abbraccia, mano nella mano, e sorridono insieme. Impossibile sbagliare. Marito tassista in escandescenza alla scoperta dell’amara situazione ed i due amanti scappano dall’auto. Lui li insegue e riesce anche a raggiungerli.

A tempesta passata si è svelato l’arcano. Per quel giorno il marito tradito stava usando la vettura di un collega ma non poteva sapere che gli sarebbe spettata una scoperta così amara.

