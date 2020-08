Tre botti ed il fuoco che divora tutto, è accaduto in pochi secondi a Napoli, dove un incendio ha distrutto un appartamento di un palazzo di 11 piani.

Un incendio è deflagrato in un appartamento all’interno del lotto che va a comporre il Parco dei Postali nel quartiere Scampia a Napoli. Una serie di esplosioni fragorose hanno generato le fiamme al primo piano di uno stabile che ne conta undici in totale.

LEGGI ANCHE –> Covid Italia | il virologo Bassetti | ‘Quarantena per chi torna dall’estero’

Il tutto è avvenuto alle ore 16:00 di lunedì 17 agosto 2020, con le persone che occupavano il palazzo che hanno immediatamente lasciato la struttura. Circa tre botti ed una cortina di fumo sono state distinte in tutto il circondario. Nel giro di pochi minuti è sopraggiunta la polizia inizialmente con una vettura, con una ambulanza arrivata anche dalla locale Asl, che sorge a poche decine di metri di distanza.

LEGGI ANCHE –> Incidente in Calabria, è morto anche Leonardo

Incendio Napoli, una prima ipotesi fa pensare ad una fuga di gas

A distanza di qualche istante ha fatto il proprio arrivo anche una autopompa dei Vigili del Fuoco. Per ora non si hanno notizia di eventuali vittime. La natura dei botti lascia pensare sulle prime ad una possibile fuga di gas. Non si esclude però anche un corto circuito all’impianto elettrico. Circa un quarto d’ora dopo poi sono sopraggiunti diversi altri mezzi di soccorso.

Video YESLIFE.IT Tutti i diritti riservati