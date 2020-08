Elettra Lamborghini cancella tutto, annuncio choc: “Ora penso a me”. La cantante di “Musica (E il Resto Scompare)” ha rivelato qualcosa di molto importante

Elettra Lamborghini ha deciso di cancellare il tour e concentrarsi sul matrimonio che si sta avvicinando. A settembre la cantante convolerà a nozze con il suo compagno Nick van de Wall, o meglio conosciuto come Afrojack, famoso dj e produttore musicale.

Elettra Lamborghini cancella il tour: adesso si pensa soltanto al matrimonio

Pare che i due stiano insieme da circa due anni, e si sono fidanzati ufficialmente il 24 dicembre 2019. Si scambieranno la promessa d’amore domenica 6 settembre. Manca dunque pochissimo al grande evento ed Elettra ha mostrato ai suoi followers le partecipazioni che ha spedito agli invitati. Soltanto Enzo Miccio si è lasciato scappare qualche particolare sulle nozze dell’anno, da wedding planner della bella Elettra. “Sarà un matrimonio che certamente stupirà. Elettra è una ragazza semplice e solare. Quindi sobrietà ed eleganza senza effetti speciali” ha rivelato.

“Ho deciso di cancellare tutti i miei concerti vista la situazione Covid, riconosco che non è il momento. Ci è stata data l’opportunità e vi ringrazio tutti ma non siamo ancora pronti” ha scritto su Twitter. Dunque, questo è il momento di pensare a se stessa: le nozze dell’anno sono sempre più vicine e in questo modo può approfittare e concentrarsi soltanto sui preparativi, il matrimonio che ci sarà tra qualche settimana e magari la luna di miele.