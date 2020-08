Maria De Filippi rompe il silenzio su Giulia De Lellis: “Era diversa”. La conduttrice di Uomini e Donne, che ha scoperto la famosissima influencer, ha speso qualche parola per lei

Maria De Filippi, la regina dei talent, ha parlato a Gente e ha raccontato qualche retroscena di Amici. Ha dato dei pareri su alcuni ragazzi che hanno avuto successo e ha dedicato un pensiero a Giulia De Lellis, che ha “esordito” come corteggiatrice nel suo programma un po’ di anni fa, Uomini e Donne. Lei corteggiava Andrea Damante, e alla fine è stata scelta dal tronista.

LEGGI ANCHE -> Belen Rodriguez, la dedica speciale: Ti amo fan in visibilio FOTO

Maria De Filippi spende qualche parola per Giulia De Lellis, la sua scoperta

Quello di Giulia e Andrea è stato un percorso che ha fatto appassionare tutti, infatti i due sono stati sicuramente la coppia più amata del programma di Maria. Tra vari tira e molla, si sono lasciati e tornati insieme diverse volte. A prescindere dalla coppia, però, i due hanno avuto successo anche come singoli, in particolar modo la bella Giulia. Lei ha tantissimi followers su Instagram, ha partecipato al Grande Fratello Vip, ha avuto una storia con Andrea Iannone e ha scritto un libro. Tantissime cose importanti per una ragazza di “provincia”.

“Aveva un piglio, qualcosa di diverso” ha affermato Maria, parlando di Giulia. “Me ne sono accorta subito. Il successo l’è esploso in mano. Quando Mondadori l’ha chiamata per scrivere un libro lei era molto insicura, non pensava di essere una scrittrice. Io le ho detto: “Da te non cercano un saggio di Umberto Eco, vogliono solo che racconti la tua storia”. E lei lo ha fatto”.

LEGGI ANCHE -> Martina Stella allo specchio, vortice di prospettive prorompenti – FOTO