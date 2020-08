Elettra Lamborghini e covid-19: su Instagram comunica i risultati del test. La cantante ha rivelato sui social di essersi sottoposta, per sicurezza, al test per il coronavirus

Elettra Lamborghini è una delle cantante italiane più amate degli ultimi anni. Oltre ad essere bella e talentuosa, è anche molto simpatica e fa sempre sorridere tanto i suoi fans che la seguono ogni giorno con passione e con affetto. In una delle storie più recenti ha rivelato di essersi sottoposta al Covid-19 IgM/IgC Combo Test, per assicurarsi con assoluta certezza di non aver preso il virus.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Belen Rodriguez è la perfezione: la canotta manda Instagram in tilt-FOTO

Elettra Lamborghini ha rivelato ai suoi fans di essersi sottoposta al test per il coronavirus

“Non ce n’è Coviddi, non ce n’è” scrive in un video dove ha inquadrato la confezione, sulle note di “I Will Survive” di Gloria Gaynor. “Just to be sure” scrive, appunto, rivelando che lo ha fatto solo per essere sicura. Si è sottoposta al test per il covid, il risultato è negativo e approfitta per citare la famosa signora di Mondello che ha spopolato sul web con la sua frase.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Cecilia Rodriguez FOTO del lato B in primo piano: che spettacolo