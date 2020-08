Gigi Hadid finge di essere incinta? Nella polemica interviene Fedez. Chi segue il cantante rapper, conosce sicuramente il suo amore spropositato per l’incantevole modella

Gigi Hadid è in procinto di diventare mamma, ma la gente sta cominciando a mettere in dubbio la veridicità di questa gravidanza. Questi pensieri hanno sconvolto Fedez, chi lo conosce sa l’amore spropositato che il cantante rapper prova per la bellissima modella, e ci ha pensato lui a difendere la compagna di Zayn Malik da questa polemica sterile.

La gente sta cominciando ad avere sospetti perché, secondo loro, non le si vedrebbe la pancia. L’insinuazione ha fatto finire la modella in tendenza, e questo ha sconvolto Fedez che ha scritto “Mollate Gigi”. Ovviamente, come ogni volta che si cita la Hadid senza scrivere il cognome, tutti pensano a Gigi D’Alessio e non sono mancati i commenti sarcastici sotto il post del cantante.

Ovviamente lui non è stato l’unico a difenderla, ma anche tanti altri. Un utente su Twitter scrive: “Penso che Gigi non abbia bisogno di fingere una gravidanza per cercare notorietà, è una delle modelle più famose al mondo, si impegna per quello in cui crede e sa fruttare a fin di bene la sua potenza mediatica”.