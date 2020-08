Due gemelle coronano il desiderio di sposare partner gemelli: ma il sogno non finisce qua

“Una vita in perfetta sintonia”: è il titolo di un racconto reale di due gemelle che realizzano il sogno di sempre: sposare due partner gemelli e poi…

Non abbiamo a che fare con un racconto fantastico, bensì con la realtà dei giorni nostri. Sotto i riflettori del gossip celebrativo finiscono due coppie di sposi che hanno deciso di affrontare gli eventi della vita in comunità e in completa sintonia temporale.

Brittany e Briana sono due sorelle gemelle, estremamente selezionate con il rosso dal calendario del destino. Le pagine della loro vita recitano quasi lo stesso copione con un sogno nel cassetto, fin da piccole: sposare due fratelli gemelli.

La partecipazione al Twins Days Festival nel lontano 2017 ha segnato la svolta della loro vita. Si innamorano rispettivamente di due gemelli e realizzano così qualche anno dopo, la cerimonia nunziale. Tutto organizzato secondo la perfezione temporale degli eventi e dei contornanti.

Il sogno da bambine per le sorelle era divenuto finalmente realtà. Stesso abito da sposa, altrettanti anelli e monili matrimoniali nel medesimo giorno, per una festa grande, tutta improntata sulla “comunità”.

Brittany e Briana, sorelle gemelle per la pelle: i sogni non finiscono mai…

All’indomani di uno splendido momento di convivialità dove i parenti facevano fatica ad individuare i quattro partner, nominati di fatto dal fato di vita, per Brittany e Briana i sogni non smettono mai di svanire.

Ebbene sì, trattasi di un evento che sfida ogni legge della fisica: dopo soli due anni di matrimonio, entrambe le sorelle gemelle piangono l’emozione di una gravidanza sovrapposta, attendendo entusiaste l’arrivo di due bebè.

L’anno di nascita sarà lo stesso per i due neonati che ignari di tutto diventeranno protagonisti indiscussi di una favola “omozigote” del tutto rara e imprevedibile.

In qualche modo i due nascituri saranno cugini, ma condivideranno lo stesso dna ed equipaggio di geni che li individueranno come due “mancati” fratelli.

