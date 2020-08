Viviana Parisi, un punto nelle ricerche che lascia dei dubbi

Sul caso di Viviana Parisi e di suo figlio Gioele restano ancora molti punti interrogativi. Ora spuntano delle scarpette blu mai viste prima

Il giallo della morte di Viviana Parisi continua ad essere ancora troppo fitto. Ieri il ritrovamento di alcuni resti umani compatibili con l’età di Gioele e alcuni indumenti che hanno fatto dire agli inquirenti che si tratta del bambino scomparso lo scorso 3 agosto “con quasi assoluta certezza”.

L’autopsia sul corpicino martoriato sarà fatta domani da Elvira Spagnolo, lo stesso medico legale che ha eseguito l’esame su Viviana Parisi. Ma sui ritrovamenti ci sono ancora dei dubbi. “Qui c’eravamo già passati” dicono i soccorritori della Protezione civile che quella radura l’avevano già battuta e non avevano trovato nulla.

I volontari dicono di non aver visto né i resti umani come le ossa del tronco e del femore ritrovati dal carabiniere in congedo che con il falcetto ha disboscato la zona e né tantomeno le scarpette blu, disposte sotto un albero insieme alla maglietta azzurra e dei pantaloncini bianchi, gli indumenti che forse Viviana aveva scelto per vestire il suo piccolo.

Altre polemiche dunque sulle ricerche e sulle modalità usate. Dubbi sollevati prima dal padre del piccolo Gioele che si è sfogato su Facebook questa notte dicendo che i volontari sono stati più efficaci delle squadre specializzate che del legale della famiglia, il cugino di Daniele Mondello.

LEGGI ANCHE -> Gioele, il papà si sfoga su Facebook: “Dubbi sulle ricerche”

Viviana Parisi, il giorno del riconoscimento per il marito

“Le zone vanno esaminate a vari livelli” dice Ambrogio Ponterio del comando provinciale dei vigili del fuoco di Messina che difende a spada tratta il lavoro fatto dai propri uomini. Secondo lo specialista il volontario con il falchetto è riuscito ad arrivare in luoghi impervi dove si intrufolano gli animali selvatici.

È su questo che si concentrano ora i dubbi: il corpo del piccolo Gioele è stato dilaniato da qualche animale prima o dopo della morte?

Oggi sarà un altro giorno importante e di impatto per il papà di Gioele che è chiamato al riconoscimento degli indumenti trovati, tra cui anche queste misteriose scarpette blu ma viste fino ad ora.

LEGGI ANCHE -> Viviana Parisi, vi spieghiamo chi ha trovato il piccolo Gioele

Su Daniele Mondello sarà eseguito anche un prelievo del Dna per capire se i resti trovati sono davvero di suo figlio. Dubbio che potrà essere risolto solo con la comparazione del Dna.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter