Can Yaman abbraccia una collega: lo scatto diventa virale – FOTO

Can Yaman abbraccia una collega: lo scatto diventa virale. L’attore protagonista di Daydreamer ha pubblicato una foto su Instagram che ha fatto discutere

Can Yaman è uno degli attori più amati del momento. Protagonista di Daydreamer, il suo ruolo nella serie sta facendo impazzire i telespettatori di canale cinque che ogni giorno sono incollati alla televisione per guardare un nuovo episodio. Lo scorso anno invece, in estate, è andato in onda Bitter Sweet che ha sancito il successo dell’attore qui in Italia.

Can Yaman abbraccia la protagonista di Bitter Sweet su Instagram, pioggia di likes

Bitter Sweet è stata sicuramente la serie più amata della scorsa estate. Lì Can è diventato amatissimo e conosciutissimo qui in Italia, al punto tale che quando venne per le vacanze, venne praticamente assalito ovunque. Un successo senza controllo di cui lui è grato ogni giorno, infatti interagisce spesso con i suoi followers pubblicando foto su Instagram e scrivendo messaggi su Twitter. Parla benissimo l’italiano, cosa che fa sentire l’attore più vicino al pubblico del nostro Paese, infatti i fans solitamente cercano di stare attenti a ciò che scrivono per timore che lui possa leggere. Come tutte le insinuazioni che ci sono su di lui e le sue varie college: ad esempio, lui e Ozge sono stati la prima coppia che il pubblico avrebbe voluto vedere insieme.

L’ultimo scatto che ha pubblicato su Instagram ha fatto impazzire quella fetta di pubblico. Tutti scrivono: “Sareste davvero bellissimi insieme, vi prego pensateci!”.